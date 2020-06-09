Стала известна предварительная дата титульного поединка российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова против обладателя временного пояса Джастина Гэтжи.

По информации издания Globo Esporte, титульный бой Хабиба и Гэтжи хотят провести на номерном турнире UFC 253, предварительная дата ивента — 19 сентября 2020 года.

Место проведения турнира пока неизвестно, это может быть как «Бойцовский остров» в Абу-Даби, ОАЭ, так и американский Лас Вегас.

Предыдущую защиту титула Хабиб Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, россиянину удалось одержать победу в поединке с американцем Дастином Порье. Первая защита пояса прошла 6 октября 2018 года в бою против ирландца Конора Макгрегора.

Джастин Гэжти свой предыдущий бой провел в мае 2020 года, одержав победу над Тони Фергюсоном.