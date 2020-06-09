Итальянская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Доротея Вирер начала подготовку к новому сезону на Кубке мира.

В «сторис» своего «Инстаграма» Вирер показала видео с первой тренировки на сборе в Валь-Мартелло. Спортсменка проходит подготовку в итальянских Альпах. «Первый тренировочный лагерь», — подписала Вирер. Ранее биатлонистка уже проводила стрелковые тренировки на стадионе в Антхольце.

В мае 2020 года Доротея Вирер приняла решение о продолжении карьеры вплоть до Зимних Олимпийских игр в Пекине, которые состоятся в феврале 2022 года.

За свою карьеру Доротея Вирер завоевала две бронзовых награды Олимпиад в Сочи, два Больших хрустальных глобуса по итогам сезона на Кубке мира, а также три золота, четыре серебря и три бронзы чемпионатов мира по биатлону.