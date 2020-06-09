Глава бойцовского промоушена UFC Russia Дана Уайт рассказал подробности о проведении турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, ОАЭ.

Слова Уайта приводит UFC Russia. Президент UFC отметил, что бойцовский остров будет большим и на нем будет расположено все необходимое.

«Остров никому не надо будет покидать. Там будет полноценный тренировочный зал, чтобы ребята могли работать, октагон стоит прямо посреди песков», — отметил Уайт, назвав инфраструктуру острова невероятной.

По словам Уайта, в Абу-Даби турниры организовываются турниры на высшем уровне. «Там все сделано по первому классу. Лучше, чем мы могли представить», — отметил глава UFC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 9 Июн 2020 в 9:02 PDT

Напомним, турниры UFC на бойцовском острове начнут проводить с июля 2020 года.