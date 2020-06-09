Украинский биатлонист, чемпион мира Дмитрий Пидручный высказал мнение об использовании астматических ингаляторов биатлонистами разных стран.

Слова Пидручного цитирует портал Tribuna.com.

«Насколько я знаю, и дальше есть много астматиков в биатлоне – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел как перед стартом они пользовались балончиками против астмы», — заявил Пидручный, отметив, что он не знает, насколько препараты от астмы являются помощниками биатлонистов, поскольку у него нет причин пробовать этот препарат.

«Согласно слухам, это такой себе легальный допинг, который действительно улучшает результаты», – подчеркнул Пидручный.

Отметим, в препаратах от астмы часто содержится сальбутамол, за превышенную концентрацию которого можно получить допинговую дисквалификацию.