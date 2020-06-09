Российский боец смешанного стиля Пётр Ян проведет бой против бразильца Жозе Алдо на турнире UFC 251, который запланирован на 11 июля.

Поединок состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Всего UFC планирует провести на площадке четыре турнира в июле, информацию об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в эфире ESPN.

Уайт также отметил, что в карде турнира UFC 251 подерутся между собой Камару Усман и Гилберт Бёрнс, Макс Холлоуэй сразится с Александром Волкановски. Джессика Андраде будет биться с Роуз Намаюнас, а Аманда Рибас — с Пейдж Ванзант.

Бой Петра Яна и Жозе Алдо станет поединком за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Как сообщил Дана Уайт, всего на турнире UFC 251 ожидается проведение трех титульных боев.