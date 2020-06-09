Российские синхронистки провели первую тренировку в бассейне после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса в стране.

В своем «Инстаграме» о тренировке рассказала член сборной России по синхронному плаванию Алла Шишкина. Спортсменка отметила, что на занятии девушки плавали, чтобы раздышаться и почувствовать воду. «Да, мы тоже потеряли чувство воды и нужно снова его находить», — отметила спортсменка.

По словам Шишкиной, самым веселым на тренировке было надевание зажима и стойка вниз головой. !Нос от зажима отвык, а вниз головой вообще как-будто ни разу в жизни не стояла. Сплошная «земля в иллюминаторе», — сказала синхронистка, добавив, что с каждым днем форма сборниц будет все лучше и лучше.

Отметим, 9 июня на базе «Озеро Круглое» к тренировкам вернулись и прыгуны в воду.