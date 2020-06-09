Бывший игрок сборной России по футболу и ряда клубов РПЛ Роман Широков высказался по поводу смертельного ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы.

Слова Широкова цитирует портал Чемпионат.com. По словам Широкова, каким бы хорошим актером ни был Ефремов, его должны судить по всей строгости закона.

«Мне жалко Ефремова, эта авария — следствие тяжёлой болезни, он с ней не справился. К сожалению, родные ему тоже помочь не смогли. Но это не отменяет того, что он сделал», — заявил Широков, отметив, что о семье погибшего в аварии никто сейчас не говорит.

Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, он врезался в грузовой автомобиль, водитель которого скончался в больнице. На момент аварии актер был пьян.