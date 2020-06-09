Главные новости о пандемии коронавируса на 9 июня — в дайджесте от Nevasport.

За последние сутки в России зафиксировали еще 8595 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в России было найдено 485 253 случая заражения коронавирусом за все время пандемии. Специалисты отмечают, что рост числа новых случаев в России упал до 1,8% в сутки. За последний день по всей стране скончался 171 человек с коронавирусом, за весь период количество жертв пандемии в России составило 6142 человека.

Исходя из опубликованных оперштабом данных, половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела. На 9 июня число вылечившихся от коронавируса составляет 242 397 человек. За последние сутки по стране выписали 11 709 пациентов, которые смогли победить коронавирус. Общая доля выздоровевших от всех случаев заражения достигла отметки в 49,96%.

С 15 июня отменяется обязательная обсервация для прибывающих в республику Крым. Ранее все люди, которые приезжали в Крым из других регионов России, были обязаны провести две недели карантина в специальных обсерваторах либо уходить на самоизоляцию, если имели такие условия. Подобный режим установился в республике с 9 апреля.

В Министерстве просвещения России рекомендовали провести очные выпускные для школьников после того, как закончится период сдачи ЕГЭ. На 27 июня запланирован всероссийский онлайн-выпускной для учащихся 11-х классов, однако в министерстве отметили, что очные выпускные могут пройти в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, а также с учетом всех требований Роспотребнадзора.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире было зафиксировано более 7,1 миллионов случаев заражения коронавирусом на 9 июня. Жертвами пандемии в мире стало более 400 тысяч человек. Первое место по количеству выявленных случаев у США (1,968 млн), второе — у Бразилии (707 тыс), третье — у России.