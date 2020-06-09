Бразильский полузащитник Жулиано, выступающий за «Ан Наср», рассказал о том, что он скучает по своему бывшему клубу — петербургскому «Зениту», а также по самой Северной столице.

Футболист устроил сессию вопросов и ответов в своем «Твиттере», аккаунт петербургского «Зенита» спросил у Жулиано, скучает ли он по клубу.

«Я скучаю по «Зениту» и Санкт-Петербургу. Отличная команда и удивительный город!», — ответил Жулиано.

Напомним, Жулиано выступал за петербургский «Зенит» в сезоне-2016/17, после чего перешел в турецкий «Фенербахче», а затем и в «Ан Наср» из Саудовской Аравии. В составе сине-бело-голубых Жулиано провел 30 матчей и забил 8 мячей. До переезда в Санкт-Петербург полузащитник преимущественно играл в бразильских клубах, а также три года провел в «Днепре».