Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон поделилась впечатлениями от участия в первых биатлонных соревнований.

Слова спортсменки цитирует Aftonbladet. По словам Нильссон, все прошло хорошо, а соревнования получились веселыми. У Нильссон вышло создать хорошую команду с Ханной Эберг.

«Такие старты помогают спортсменам стать сплоченнее. Соревнование проходило довольно долго и требовало больших физических усилий, и мы действительно помогали друг другу», — рассказала биатлонистка, отметив, что впереди долгий путь, но она уже достигла определенного прогресса, начав с нуля.

«Невозможно стать лучшей биатлонисткой мира за несколько месяцев, нужно выполнить много тяжелой работы», — подчеркнула Нильссон, добавив, что чувствует огромную мотивацию.

Напомним, Стина Нильссон перешла в биатлон по окончании сезона-2019/20.