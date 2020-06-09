Американский фигурист Адам Риппон сделал второе пожертвование в фонд помощи чернокожим транс-людям — теперь от имени оскорбившего его Алексея Ягудина.

В своем «Твиттере» Риппон написал, о том, что олимпийский чемпион узнал о его пожертвовании в фонд и сказал, что не может дождаться смерти таких людей, как он. Также Ягудин назвал американца «ошибкой жизни».

«Из-за этого я чувствую себя вдохновленным, чтобы пожертвовать еще 1000 долларов на благотворительность, но на этот раз – от его имени», – написал Риппон, прикрепив скрин пожертвования.

Риппон отметил, что Ягудин извинился за свои высказывания, однако эти извинения фигурист не принял.

«Он может взять свои извинения, гомофобию, трансфобию, расистские комментарии и свою олимпийскую золотую медаль и засунуть их себе в задницу», — ответил Риппон.