Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал спортсменов, которые смогут завоевать чемпионские пояса на турнире UFC 251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове».

Слова Хабиба цитирует «Твиттер» ESPN MMA. По мнению россиянина, на турнире UFC 251 Камару Усман сможет победить Гилберта Бёрнса, а Макс Холлоуэй одолеет Александра Волкановски.

Также Нурмагомедов считает, что российский боец Пётр Ян сможет взять вакантный пояс в легчайшем весе и одержать победу над бразильцем Жозе Алдо.

Khabib predicts who will leave Fight Island with a belt after #UFC251 ????

— ESPN MMA (@espnmma) June 9, 2020