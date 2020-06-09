Главные новости из мира спорта за 9 июня — в дайджесте Nevasport.

Полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Петербурге

Российский футбольный союз опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что полуфинальная встреча Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится на стадионе «Газпром-Арена». Как сообщается в заявлении, РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 была допущена техническая ошибка.

Ян подерется с Алдо на UFC 251, который пройдет 11 июля

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян проведет бой против бразильца Жозе Алдо на турнире UFC 251, который запланирован на 11 июля. Поединок состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Всего UFC планирует провести на площадке четыре турнира в июле, информацию об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в эфире ESPN. Бой Петра Яна и Жозе Алдо станет поединком за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Нильссон впервые поучаствовала в соревнованиях по биатлону

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон приняла участие в своих первых соревнованиях по биатлону. Нильссон поучаствовала во внутреннем состязании шведской команды, где выступила в паре с Ханной Оберг. Соревнования включали в себя пристрелку, бег на лыжероллерах по лесу и в гору, стрельбу и викторину. По итогам каждого этапа пары получали баллы, однако итоговый результат не был озвучен.

Синхронистки сборной России провели первую тренировку после двухмесячного перерыва

Российские синхронистки провели первую тренировку в бассейне после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса в стране. В своем «Инстаграме» о тренировке рассказала член сборной России по синхронному плаванию Алла Шишкина. Спортсменка отметила, что на занятии девушки плавали, чтобы раздышаться и почувствовать воду. «Да, мы тоже потеряли чувство воды и нужно снова его находить», — отметила спортсменка.

23-й тур РПЛ будет посвящен медикам, борющимся с коронавирусом

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что первый после возобновления тур чемпионата будет посвящен медикам, борющимся с коронавирусом. По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, — правильная и очень важная инициатива, так как именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы постепенно возвращаемся к привычной жизни.

Матыцин проинспектировал базу в Новогорске, где тренируются фигуристы

Министр спорта РФ Олег Матыцин проинспектировал тренировочную базу в подмосковном Новогорске, где готовятся к сезону многие спортсмены — в том числе, сборная России по фигурному катанию. «Я не скажу, что база в Новогорске открыта. Она как работала в закрытом режиме, так и продолжает работать. Никаких изменений нет. Спортсмены также выполняют требования Роспотребнадзора», — сказал Матыцин журналистам.