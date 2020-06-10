Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал продление контракта между «Автомобилистом» и нападающим Павлом Дацюком.

По информации СМИ, 41-летний хоккеист подписал соглашение еще на один сезон.

«Если бы не любовь к игре, Дацюк бы давно завершил карьеру, но при этом и не добился тех успехов, что есть в его биографии. С самого начала карьеры был виден огромный талант Павла, но он никогда не пытался выезжать только за счет него, всегда демонстрируя трудолюбие и профессиональное отношение к работе», — заявил Крикунов, слова которого приводят «Известия».

Тренер подчеркнул, что именно эти качества помогают Дацюку даже в нынешнем возрасте приносить пользу команде и творить чудеса на льду.

Напомним, Дацюк стал игроком «Автомобилиста» в июне 21=019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах в КХЛ, стал автором 7 заброшенных шайб и отдал 19 результативных передач.