Бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски стал мэром города Гранд-Форкс (Северная Дакота, США).

До начала профессиональный карьеры Боченски играл за команду университета Северной Дакоты.

«Когда ты пять месяцев вкладываешься в работу на все сто процентов, то, конечно, волнуешься насчет результата. Думаю, город готов к переменам. Самое главное для нас — сделать так, чтобы эти улучшения были к лучшему», — заявил Боченски, слова которого приводит Grand Forks Herald.

Напомним, Боченски является уроженцем США, до 2010 года он выступал в КХЛ и защищал цвета «Оттавы», «Чикаго», «Анахайма», «Нэшвилла» и «Тампы Бэй-Лайтнинг». Затем хоккеист перебрался в Казахстан, где на протяжении восьми сезонов играл за «Барыс». В 2014 году игрок принял гражданство Казахастана и выступил на чемпионате мира-2016.