«Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере российского форварда Фёдора Смолова, который сейчас выступает за испанский клуб на правах аренды.

Об этом сообщает «Чемпионат». Смолов присоединился к составу «Сельты» в зимнее трансферное окно и принял участие в шести матчах чемпионата Испании, пять из которых начал в стартовом составе. Россиянин записал на свой счет один гол, а также получил две желтые карточки.

Права на Смолова принадлежат «Локомотиву», его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

После 27 туров Ла Лиги «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. От зоны вылета команду отделяет всего одно очко.