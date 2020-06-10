Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова одновременно опубликовали у себя в соцсетях открытое письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмены переживают, что из-за отстранения не смогут выступить на Олимпиаде в Токио, которая перенесена на следующее лета. ВФЛА, напомним, временно лишена членства в Wolrd Athletics из-за допинговых историй.

«За три недели до дедлайна, который установила World Athletics, создаётся ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио», — написали спортсмены в открытом письме.

Они попросили руководство федерации открыто озвучить реальное положение дел и план по выходу из кризиса, подчеркнув, что невыполнение обязательств приведет к тому, что спортсмены лишатся шанса выступить на Олимпиаде.

«Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдёт выход и нам не придётся обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса», — написали Шубенков, Ласицкене и Сидорова.