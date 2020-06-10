Четвертая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер объявил, что не вернется на корт в нынешнем сезоне.

«Несколько недель назад я столкнулся с проблемами в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как я уже делал в 2017-м, я планирую воспользоваться временем, чтобы на сто процентов быть готовым к возвращению на высшем уровне», — написал Федерер на своей странице в «Твиттере».

Швейцарец подчеркнул, что ему будет не хватать игр и болельщиков, поэтому он с нетерпением ждет возвращения на корт в сезоне-2021.

Напомним, ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович намекнул, что планирует пропустить Открытый чемпионат США.

Теннисный сезон-2020 приостановлен до августа в связи с пандемией коронавируса. Уимблдон был отменен, «Ролан Гаррос» перенесен с мая на конец сентября.