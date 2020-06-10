Согласно статистике на среду, 10 июня, в России зафиксированы 8404 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 493 657, сообщает ресурс стопкоронавирус.рф.

За минувшие 24 часа в России скончались 216 зараженных, всего зафиксировано 6358 летальных случаев за всё время пандемии. Успешно преодолели болезнь 252 783 пациента, из них 10 368 выписаны за последние сутки.

В Москве выявлены 1195 новых случаев заражения, всего в столице 199 785 заболевших — это первое место среди регионов. В Московской области добавились 735 пациентов, всего болеют 46 457 человек. В Санкт-Петербурге зафиксированы 19 466 случаев заболевания, из них 313 — за последние сутки.