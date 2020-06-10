Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля.

Экс-спортсмен подчеркнул, что поучаствовал в социальной программе в поддержку поправок в Конституцию.

«Очень много сделано правильных поправок, и мне кажется, что мы все – граждане Российской Федерации – должны проголосовать насчет поправок», — заявил Плющенко, слова которого приводит Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, Плющенко является обладателем золотой медали Олимпиады-2006 в Турине в личном первенстве и победителем Сочи-2014 — в командном. На данный момент он занимается тренерской деятельностью в собственной академии «Ангелы Плющенко», а также является создателем ледовых шоу.