Nevasport предлагает обзор прогнозов и ставок на матч Кубка Германии по футболу, в котором «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» и матчи чемпионата Португалии.

Опытный специалист Валерий Непомнящий прогнозирует кубковую игру «Баварии» и «Айнтрахта». По мнению специалиста, «Бавария» сейчас всех уничтожает, поэтому нет никаких сомнений, что в одноматчевом противостоянии она обыграет «Айнтрахт». «Здесь не может быть по-другому», — считает специалист, уверяя, что «Бавария» невероятно стабильна. Однако Непомнящий также думает, что «Айнтрахт» крупно не проиграет и разница в счёте не будет больше двух мячей. Специалист связывает это с тем, что сейчас приходится играть часто, и во втором тайме у «Баварии» будет неоптимальный состав. «Бавария» забьёт два гола в первом тайме, а затем начнёт производить замены. Прогноз – фора на «Айнтрахт» (+3).

Комментатор Алексей Андронов в этом матче также предлагает оттолкнуться от «Айнтрахта». По его словам, матч это кубковый, поэтому может выйти упорным. Комментатор считает, что нужно взять гол «Айнтрахта» за коэффициент 1,81. Все-таки всякое бывает в футболе: пенальти, штрафной, угловой – что-то может и залететь. Прогноз – индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 0,5.

Знаток «Что Где Когда» Ровшан Аскеров разбирает матч чемпионата Португалии, прогнозируя победу «Бенфики» над «Портимоненше». По наблюдениям знатока, лидеры чемпионата Португалии «Порту» и «Бенфика» не очень уверенно вступили в возобновление чемпионата. Так, «Порту» проиграл, а «Бенфика» сыграла 0:0 с 14-м клубом чемпионата. Терять очки «Бенфике» нельзя. Предыдущую игру «Портимоненше» выиграла 1:0, но играла с десятой командой чемпионата. А тут разозленный претендент на титул. Прогноз – победа «Бенфики» с форой (-1), а также тотал больше 2,5 и «Портимоненше» не забьет.

Обозреватель Дмитрий Моторкин верит в «Санта-Клару» в матче с «Сетубалом». Гости в лучшей форме, а в прошлом туре красиво выиграли у одного из лидеров «Браги», пребывая в великолепном настроении. Прогноз — победа «Сетубала» с форой (0).