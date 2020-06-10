Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от следующего сезона.

Специалист остался доволен тем, что все члены тренерского штаба продолжат работу в команде.

«Главная задача межсезонья очень простая — сделать коллектив. Много ребят поменялось. Нас ждут новые сочетания, новые люди и новый коллектив», — сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба «армейцев».

Никитин также отметил, что никак не относится к заявлениям, что ЦСКА перестал быть фаворитом. Он подчеркнул, что команда остается одним из претендентов на титул, и этого достаточно.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА стал лучшим по итогам регулярного чемпионата, однако Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса.