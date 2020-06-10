Первая ракетка мира серб Новак Джокович может отказаться от участия в Открытом чемпионате США. Если он пропустит US Open, то вернется на корт на «Ролан Гаррос», который был перенесен с мая на сентябрь.

«Большинство игроков, с которыми я разговаривал, весьма негативно относились к тому, чтобы ехать на US Open. Я на данный момент при текущих условиях склоняюсь к тому, чтобы возобновить сезон на грунте в начале сентября», — заявил Джокович, слова которого приводит RTS.

Напомним, теннисный турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса, рейтинги ATP и WTA заморожены. Ранее стало известно, что Уимблдон в этом году не состоится. Возобновление сезона запланировано на август.

Ранее швейцарец Роджер Федерер объявил, что пропустит оставшуюся часть сезона по состоянию здоровья.