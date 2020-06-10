Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» короткое сообщение. Он запостил изображение с надписью: «Не люблю крыс. Особенно когда это люди». Спортсмен не стал уточнять, что послужило поводом для подобного высказывания.

Напомним, 38-летний Емельяненко является многократным чемпионом России и мира по боевому самбо. Он бывший чемпион мира по версии ProFC, а также мастер спорта России международного класса по боевому самбо.

За время карьеры в смешанных единоборствах Емельяненко провел 36 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Одна встреча завершилась вничью.