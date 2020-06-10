Моддер Ard Carraigh представил модификацию для игры «Ведьмак 3: Дикая охота», в которой добавил ключевому персонажу Геральту трехмёрные брови.

«У многих персонажей в игре есть 3D-брови, и я всегда спрашивал себя, почему у Геральта их нет. Поэтому я решил использовать брови Аваллак’ха», – сказал автор.

Он показал скриншоты, которые демонстрируют, насколько объемными стали брови у персонажа.

Напомним, «Ведьмак 3: Дикая охота» — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action/RPG. Она была разработана польской студией CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» писателя Анджея Сапковского. В 2015 году игра была выпущена для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Она является продолжением игр «Ведьмак» и «Ведьмак 2: Убийцы королей».