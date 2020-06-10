Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил о рождении внука.

«У меня сегодня счастливый день! Я стал дедушкой! Сын с невесткой сообщили мне радостную новость, что в 06:00 у меня родился внук — Владимир Ильич! Желаю нашему мальчику здоровья, расти умным, добрым и самым счастливым!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Драчев женат, его семья проживает в Санкт-Петербурге. У них с супругой пятеро детей — сыновья Илья, Александр и Владимир, а также дочери Варвара и Елизавета.

Драчев является четырехкратным чемпионом мира по биатлону, двукратным олимпийским призером и трехкратным чемпионом Европы. С 2018 года он возглавляет СБР.