Дорогие мои друзья и подписчики! У меня сегодня счастливый день! Я стал дедушкой! Сын с невесткой сообщили мне радостную новость, что в 06:00 у меня родился внук — Владимир Ильич! Желаю нашему мальчику здоровья, расти умным, добрым и самым счастливым!