Бостонский марафон впервые прошел еще в 1897 году, а в 2020-м должен был состояться 124-й раз. Забеги проводятся каждый третий понедельник апреля в День патриота — государственный праздник в штатах Мэн и Массачусетс. Но в этот апрель вмешался коронавирус. Знаменитый марафон сначала перенесли на сентябрь, а затем и вовсе отменили.

История

Бостонский марафон – старейший в мире. Первый марафон проводился через год после летней Олимпиады в Греции, на которой данная дистанция появилась в программе легкой атлетики у мужчин. В наше время Бостонский марафон входит в число шести крупнейших марафонов планеты. Трасса проходит через 8 городов штата Массачусетс, каждый из которых в этот момент живет этим событием.

В Бостоне не регистрируются мировые рекорды, все потому, что значительный перепад высот на дистанции не соответствует требованию IAAF. Такой перепад допустим в 42 метра, в Бостоне он — 136. В этой связи в 2011-м кениец Джеффри Мутаи, выигравший марафон с лучшим результатом в истории (2:03.02), стал всего лишь обладателем действующего рекорда трассы.

Условие участие

Покрыть дистанцию в 42 километра 200 метров, проходящую по пригородам Бостона, мечтает каждый марафонец. Но попасть туда довольно сложно. Нужно отобраться: подтвердить свою квалификацию на другом сертифицированном марафоне и уложиться в установленный лимит времени. То есть, это соревнование, хотя и принимают в нем участие 30 тысяч человек.

Причем нужно преодолеть дистанцию как минимум на пять минут быстрее норматива, установленного организаторами для каждой возрастной группы.

Без квалификации можно попасть в Бостон только через благотворительные программы, либо через спонсоров. Постоянным участникам со стажем от 10 лет выделяются отдельные квоты.

Теракт

В 2013 на марафоне произошел террористический акт, заключавшийся в подрыве двух самодельных устройств. На финише с интервалом в 12 секунд произошло два взрыва. Погибли три человека и пострадали более 280 человек. Сразу после взрыва никто не взял на себя ответственность. Главными подозреваемыми стали братья Царнаевы – граждане Киргизии. Один из братьев погиб во время операции в Бостоне, а другой был задержан. В 2015 году он был приговорен к смертной казни.

После трагических событий 2013 года, бостонский забег получил особый символизм. Сейчас безопасность в день его проведения обеспечивают более 3500 полицейских.