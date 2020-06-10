Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением, почему российские футболисты не претендуют на награды, которые вручают лучшим игрокам мира.

В 2019-м году Шунин посетил церемонию вручения «Золотого мяча» и задался вопросом, почему туда не попадают российские футболисты.

«Почему я, например, не могу претендовать на трофей Льва Яшина? Мой ответ — причина в потерянном времени. Когда я начинал заниматься футболом, не было спортивных школ, нормальных полей. Мы тренировались в манеже, в котором долгое время работал рынок», — рассказал Шунин, слова которого приводит «Российская газета».

По его мнению, из-за отсутствия условий игроки потеряли много времени и оказали неготовыми к переезду в Европу, где уже в 18 лет футболисты попадают в топ-клубы.

Шунин подчеркнул, что сейчас ситуация с инфраструктурой в России улучшилась, что может помочь талантливым игрокам уезжать за границу.