Самедов рассказал, как два раза отклонил предложение «Зенита» при Спаллетти

Бывший футболист ряда московских клубов Александр Самедов признался, что дважды отказал петербургскому «Зениту».

«Спаллетти меня дважды звал в «Зенит». Мне звонил его помощник, который спросил меня, рассмотрю ли я предложение. Я не представлял себя в «Зените» и отказался. Я тогда подписал контракт с «Динамо», — рассказал Самедов в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Самедов добавил, что потом пересекался со Спаллетти на стадионе и всегда чувствовал симпатию со стороны тренера. Он пошутил, что всегда был в хороших отношениях с итальянцами, поэтому стоило уехать играть в Серию А.