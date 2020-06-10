Самедов рассказал, как два раза отклонил предложение «Зенита» при Спаллетти

Бывший футболист ряда московских клубов Александр Самедов признался, что дважды отказал петербургскому «Зениту».
«Спаллетти меня дважды звал в «Зенит». Мне звонил его помощник, который спросил меня, рассмотрю ли я предложение. Я не представлял себя в «Зените» и отказался. Я тогда подписал контракт с «Динамо», — рассказал Самедов в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
Самедов добавил, что потом пересекался со Спаллетти на стадионе и всегда чувствовал симпатию со стороны тренера. Он пошутил, что всегда был в хороших отношениях с итальянцами, поэтому стоило уехать играть в Серию А.
Напомним, Самедов объявил о завершении карьеры летом 2019 года. В ходе своей карьеры футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Москвы», «Динамо» и «Крыльев Советов». С 2011 по 2018 год полузащитник входил в состав сборной России.
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