Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как не заболеть коронавирусом при посещении фитнес-клуба.

«С тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, потому что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, а что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения», — написал Комаровский на своей странице в Instagram.

Врач подчеркнул, что пока не видел ни одного спортзала в России, где поддерживались бы оптимальные показатели влажности и температуры.

Он призвал не ходить в тренажерные залы, где нет дезинфекторов для рук и не обрабатываются ручки инвентаря. Комаровский подчеркнул, что посещение фитнес-клубов сейчас — прямой способ заболеть коронавирусом.

По его мнению, можно тренироваться в тех клубах, где осуществляется проветривание, соблюдается социальная дистанция и проводятся меры по дезинфекции поверхностей.