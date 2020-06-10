Юрий Горбенко, представитель Джордже Деспотовича, рассказал о переговорах с российским клубом.

«Веду переговоры с одним российским клубом, мы вышли на финишную прямую. Это не «Ростов и не ЦСКА. Вопрос остается в финансовом плане, потому что они предлагают не то, что хотелось бы футболисту», — сказал Горбенко, слова которого приводит Sport24.

Он также отметил, что у Деспотовича есть более выгодные предложения из Америки и Турции, но переговорами занимаются другие агенты.

Горбенко подчеркнул, что Деспотович останется в России, если российский клуб предложит ему ту сумму, которую он озвучил.

Напомним, в мае появились слухи о том, что Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА или «Ростове», однако стороны не смогли согласовать условия контракта.