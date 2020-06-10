В период пандемии коронавируса особо несладко пришлось фитнес-клубам, работа которых до сих пор не возобновилась. Доктор Комаровский так вообще советует туда больше не ходить.

Особенно тяжело клубам премиум-класса – дорогостоящая инфрастуктура и немаленькие зарплаты заставляют вкладывать средства. А новых доходов нет.

Одним из пострадавших стала основательница сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер – гражданская супруга президента РФС Александра Дюкова. Ситуация была непростая, требующая активных действий. Слуцкер решила попросить помощи у государства.

Бизнес-вумен отправила письмо первому зампреду правительства Андрею Белоусову, предупредив его о возможном банкротстве компании и призвав к поддержке.

В письме говорилось, что компания World Class является крупнейшей фитнес-компаний, оперирующей 50 собственными и 50 франчайзинговыми клубами. Выручки нет, но владельцы выплачивают всем сотрудникам зарплату из дорогостоящих кредитных средств, привлеченных на развитие компании.

При этом сам фитнес-клуб не оставляет свои клиентов на карантине. Для них в онлайн-режиме проводятся бесплатные тренировки от тренеров клуба.

За эти заслуги Слуцкер и попросила у властей частично компенсировать расходы на зарплату сотрудникам, предоставить кредит без процентов до конца года и установить льготную ставку по социальным налогам.

Также Слуцкер запросила предоставить компании возможность расторгать арендные договоры без штрафов и помочь с установкой новых арендных ставок. Обеспечить государственное софинансирование кредитов на пополнение оборотных средств компании и получить отсрочку уже по действующим кредитам.

В письме говорилось, что без такой помощи компания не сможет преодолеть последствия пандемии и вынуждена будет инициировать процедуру банкротства.

«Без работы и средств к существованию останутся несколько тысяч людей», — отмечается в письме.

Как результат призыва о помощи, компания Слуцкер была включена в список системообразующих. По данным Baza, фитнес-клуб World Class уже пользуется частью запрошенных льгот еще до возобновления своей работы.