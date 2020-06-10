Связующий сборной Франции Антуан Бризар перешел в петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт клуба.

«Для меня большая честь быть частью такого клуба. Хочу скорее встретиться с моими партнерами по команде и приступить к играм. Я слышал, что болельщики в Санкт-Петербурге лучшие в мире», — сказал 26-летний волейболист и добавил, что с нетерпением ждет начало сезона.

Главный тренер команды Туомас Саммельвуо отметил, что в следующем сезоне у «Зенита» будет хорошая пара связующих Бризар и Дмитрий Ковалев, которые похожи по физическим данным.

Напомним, ранее Бризар защищал цвета французских клубов «Пари Волей» и «Тулуза», а также выступал за польскую «Варшаву». В составе сборной Франции спортсмен стал победителем Мировой лиги.