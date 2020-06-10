Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Отличный ответ! Беру с тебя пример по части того, как реагировать на хейт», — прокомментировала Медведева в Instagram под постом Риппона и отписалась от страницы Ягудина.

Отметим, Риппон является открытым геем. Он сделал пожертвование в фонд помощи чернокожим транссексуалам, после чего Ягудин раскритиковал его. Россиянин написал: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!»

Позже Ягудин принес извинения, но Риппон их не принял и посоветовал Ягудину «засунуть себе в задницу свои извинения, трансфобию и золотую медаль Олимпиады». Кроме того, американец после оскорблений Ягудина сделал повторное пожертвование в благотворительный фонд.