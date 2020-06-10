Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
«Отличный ответ! Беру с тебя пример по части того, как реагировать на хейт», — прокомментировала Медведева в Instagram под постом Риппона и отписалась от страницы Ягудина.
Отметим, Риппон является открытым геем. Он сделал пожертвование в фонд помощи чернокожим транссексуалам, после чего Ягудин раскритиковал его. Россиянин написал: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!»
Позже Ягудин принес извинения, но Риппон их не принял и посоветовал Ягудину «засунуть себе в задницу свои извинения, трансфобию и золотую медаль Олимпиады». Кроме того, американец после оскорблений Ягудина сделал повторное пожертвование в благотворительный фонд.
Женечка, дорогая, восхищена твоей смелостью и мужеством. Зная, что сейчас эти примитивные хейтеры, для которых нет полутонов вообще ни в чём, которые умеют только нападать, и только толпой и уж точно не по одиночке, обязательно используют этот момент, ты всё-таки, поддержала правую сторону. А прав, в первую очередь тот, кто в споре не переходит на хамство. Хочу добавить, нельзя делить людей по сексуальной ориентации, и в любом деле ставить это во главу угла. По-моему, это личное дело каждого. Неприлично осуждать, тем более публично, какие-либо качества человека или его внешние данные. Потому что эти суждения субъективны. Единственно, что можно осудить, по-моему,… Читать далее »