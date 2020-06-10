Главный тренер башкирской «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об игроках своей команды, которые могли бы выступать за клубы концерна «Ред Булл».

«Кто из игроков „Уфы“ мог играть в „Зальцбурге“ или „Лейпциге“? Хороший вопрос. Табидзе, Неделчару, Фомин и Сысуев», — сказал Евсеев на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в румынском защитнике Йонуце Неделчару заинтересованы клубы из Европы. По словам Газизова, защитника приглашали в «Рому» и «Удинезе», а также клубы Бундеслиги.

Напомним, Йонуц Неделчару стал футболистом команды Вадима Евсеева в феврале 2018 года, он перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо». Сумма трансфера составила 600 тысяч евро. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2021 года.