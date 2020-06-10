Британский боксер Энтони Джошуа договорился с соотечественником Тайсоном Фьюри о проведении двух поединков.

Об этом сообщает Sky Sports, который ссылается на промоутера Эдди Хирна.

В последнем своем бое в декабре 2019 года Энтони Джошуа одержал победу над американцем Энди Руисом единогласным решением судей, завоевав титулы по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Тайсон Фьюри в феврале 2019 года одолел Деонтея Уайлдера техническим нокаутом, став обладателем пояса по версии WBC.

В профессиональной карьере Джошуа 23 победы, 21 из которых — нокаутом, а также одно поражение. Фьюри выиграл 30 боев (21 — нокаутом) и один поединок завершил вничью.

Ранее стала известна новая дата боя между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и представителем Болгарии Кубратом Пулевым. Поединок, который должен был состоятся в Лондоне, перенесен на 25 июля.