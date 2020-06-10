Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о позиции клуба при определении места проведения полуфинала Кубка России со «Спартаком».

По словам Медведева, есть несколько факторов. Он отметил, в регламенте Кубка России был недосмотр, который связан с переходом на старую-новую систему розыгрыша. Гендиректор «Зенита» отметил, на сайте РФС ещё 18 ноября сказано, что по регламенту Кубка хозяева поля в 1/8, 1/4 и 1/2 финала должны определяться по наибольшей разнице выездных и домашних матчей.

«Жребий предусмотрен, если на выезде и дома команды сыграли равное количество матчей. Мы дома играли только с «Томью», но летали в Грозный и Красноярск. «Спартак» же на выезде играл лишь один раз – с «КАМАЗом». Кстати, не такой дальний выезд, как наш в Красноярск. Так что никакого другого варианта, кроме Санкт-Петербурга, не было», — сказал Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Российский футбольный союз опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что полуфинальная встреча Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится на стадионе «Газпром-Арена».