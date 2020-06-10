Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может стать футболистом итальянского «Милана».

Об этом сообщает Le Bombe di Vlad. По информации источника, сербский футболист согласился на трансфер в миланский клуб. Отмечается, «Реалу» и «Милану» осталось согласовать детали перехода игрока. Также сообщается, что Йович стал приоритетным вариантом для «Милана», однако в шорт-листе россонери есть еще и иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун.

Сейчас Йович травмирован, и «Милан» ожидает, что мадридский клуб может продать его дешевле, чем приобрел, т.е. менее, чем за 60 млн евро.

Также сообщалось, что алжирский полузащитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер может стать футболистом английского «Манчестер Сити».