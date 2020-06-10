Немецкая Бундеслига назвала номинантов на звание лучшего футболиста мая.

На награду претендуют австрийский полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер, марроканский защитник «Боруссии» Ашраф Хакими, немецкий полузащитник «Байера» Кай Хаверц, немецкий полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих и его французский одноклубник Бенжамен Павар, а также немецкий нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер.

Напомним, чемпионат Германии первым из топ-5 европейских лиг возобновил сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Матчи немецкой Бундеслиги возобновились 16 мая.

В данный момент мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 70 очками. На втором месте идет дортмундская «Боруссия», в активе которой 63 балла. Третье место занимает «РБ Лейпциг», у которого 59 баллов.