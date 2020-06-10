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  • 19:57,  10 июня 2020
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Футбол
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«Спартак» сделает медикам скидку 30% на сезонные абонементы

&#171;Спартак&#187; сделает медикам скидку 30% на сезонные абонементы
Газон "Открытия Арены". Фото: ФК "Спартак".

Московский «Спартак» объявил, что у медиков появится возможность купить сезонный абонемент на матчи команды со скидкой.

«Вот уже много месяцев с бедой, вмешавшейся в нашу жизнь, борются врачи, медсестры, водители машин скорой помощи, санитары. Каждый день они спасают жизни с риском для себя. Выразить огромную благодарность – вот самое меньшее, что мы можем сейчас для них сделать. В знак признательности всем врачам за огромный и важный труд «Спартак» в рамках новой абонементной программы предоставляет скидку 30% на сезонные абонементы всем медикам, всем, кто защищает наши жизни», — гласит сообщение на официальном сайте красно-белых.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что первый после возобновления тур чемпионата будет посвящен медикам, борющимся с коронавирусом.

Кроме того, «Уфа» выделит 100 бесплатных билетов на матч 23-го тура российской премьер-лиги против «Тамбова».

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