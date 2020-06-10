Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.

По словам Медведева, это очередной слух, который не имеет отношения к действительности. Гендиректор отметил, сейчас цель «Зенита» – победа в РПЛ.

«Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта. Надеюсь, мы выиграем чемпионат досрочно – это даст нам больше времени подумать перед новым трансферным окном», — сказал Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Александр Медведев рассказал о позиции клуба при определении места проведения полуфинала Кубка России со «Спартаком». Он отметил, в регламенте Кубка России был недосмотр, который связан с переходом на старую-новую систему розыгрыша.