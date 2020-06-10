Глава МОК Томас Бах заявил, что был шокирован докладом по деятельности Международной федерации тяжелой атлетики.

По словам Баха, существует вероятность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпиады.

«Я был шокирован докладом по тяжелой атлетике, по Тамашу Аяну. Мы должны найти пути, как очистить IWF. Хотим помочь им в этом. Мы оставляем за собой право принять жесткие меры. Вплоть до того, что тяжелая атлетика не будет представлена в программе Игр», — сказал Бах, слова которого приводит РИА «Новости».

Отметим, в апреле исполнительный комитет IWF утвердил отставку Тамаша Аяна, возглавлявшего организацию с 2000 года. По нему проводят расследование и подозревают Аяна в коррупции, а также сокрытии случаев нарушения антидопинговых правил.