Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что матч с ЦСКА планирует посетить губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам Медведева, «Зенит» ждет первого после возобновления РПЛ тура, в котором петербуржцев будет принимать ЦСКА. Он отметил, у армейцев хороший стадион и много лож, а посетители лож не будут учитываться в квоте.

«Если мы получим разрешение на матч со зрителями, то будет губернатор Санкт-Петербурга. Будет допущено 6000 зрителей, это 10% от стадиона. А ложи могут дать нам около 1000 человек. Плюс пресса — это еще 200-300 человек», — сказал Медведев, слова которого приводит Sport24.

Текущий сезон чемпионата России приостановлен из-за пандемии коронавируса, его возобновление запланировано на 19 июня.