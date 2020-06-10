Игроки «Вашингтон Кэпиталз» вернутся к тренировкам в небольших группах 11 июня.

Об этом сообщает официальный сайт столичной команды. Отмечается, что хоккеисты будут участвовать в занятиях на базе на добровольной основе. В каждой группе может быть не больше шести игроков. Также известно, что журналисты посетить тренировочный центр не смогут.

Напомним, что в составе «Вашингтон Кэпиталз» выступает сразу пять российских игроков: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.

Ранее НХЛ определилась с форматом плей-офф Кубка Стэнли. Турнир пройдет до четырех побед, а после каждого раунда команды будут заново посеяны. Кубок Стэнли стартует с квалификационного раунда с участием 16 команд (серии пройдут до трех побед), а также группового раунда для определения посева игр навылет среди четырех лучших команд каждой конференции.