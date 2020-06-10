Итальянская футбольная лига поменяла правила для оставшихся матчей текущего розыгрыша национального Кубка.

Об этом сообщает Goal. По информации источника, в нынешнем розыгрыше турнира было отменено дополнительное время. Это сделано, чтобы футболисты избежали дополнительных нагрузок и травм. Отмечается, на стадии полуфинала сохранилось правило выездного гола, а серия пенальти состоится, только если по итогам основного времени ответного матча общий счет будет равным при одинаковом числе гостевых голов у команд.

В данный момент в Кубке Италии отыграны первые полуфинальные встречи. 12 июня туринский «Ювентус» сыграет против «Милана». Первый матч завершился вничью со счетом 1:1. 13 июня состоится игра «Наполи» с миланским «Интером». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу неаполитанцев.