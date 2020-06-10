Шведский нападающий Линус Умарк стал хоккеистом швейцарского «Серветта».

Об этом сообщил журналист Себастьяна Телли в своем Twitter. По словам Телли, швейцарский клуб сообщил о трансфере в письме владельцам абонементов. Отмечается, 33-летний игрок подписал контракт на два сезона.

Сообщалось, что швед в новой команде будет получать 450 тысяч швейцарских франков в год (примерно 36 миллионов рублей).

Напомним, Линус Умарк с 2015 года выступал за «Салават Юлаев». В марте он объявил об уходе из команды после того, как Континентальная хоккейная лига завершила сезон из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» до сих пор не получили бонусы за минувший регулярный чемпионат.