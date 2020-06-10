Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник рассказал о своем следующем поединке и описал предстоящего соперника.

«Бой в августе. Скоро все всем расскажу. Соперник хороший, здоровенный и злой», — написал Олейник в «сториз» своего Instagram.

Ранее Алексей Олейник отказался от поединка против американца Деррика Льюиса. Об этом спортсмен сообщил ТАСС. По словам Олейника, ему предлагали бой с Льюисом. Боец сказал, что в июле подерется с удовольствием, но не 13 июня.

Напомним, ранее Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума на UFC 249. Бой продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Олейнику.

Таким образом, на счету Олейника стала 59 побед при 13 поражениях, еще один бой завершился вничью.