Входивший в тренерский штаб Юрия Семина Юрий Батуренко покинул московский «Локомотив».

«Мы благодарим Юрия Михайловича за годы работы в «Локомотиве» и огромный вклад в успехи команды. Желаем успехов в карьере!» – гласит сообщение на официальном сайте красно-зеленых.

Кроме того, «Локомотив» объявил состав тренерского штаба, сформированного новым главным тренером Марко Николичем.

В него вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев.

Отметим, первую встречу после рестарта чемпионата России «Локомотив» проведет 21 июня с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что немецкий футболист Бенедикт Хёведес официально расторг контракт с московским «Локомотивом».