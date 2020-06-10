Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон поделился мнением о своем поражении Джастину Гэтжи в мае этого года.

По словам Гэтжи, восемь лет назад, когда он проиграл в прошлый раз, женщины не дрались в UFC, у Камару Усмана и Генри Сехудо не было профессиональных поединков, Бен Хендерсон был чемпионом в легком весе, Андерсон Силва и Жорж Сен-Пьер были чемпионами, наилегчайшему дивизиону UFC было два месяца, а Конор Макгрегор жил на пособие.

«Перемены к лучшему», – добавил Фергюсон в своем Instagram.

Напомним, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном бою на UFC 249 и получил статус временного чемпиона UFC в легком весе, а также право на титульный бой с Нурмагомедовым.