В матче 26-го тура португальской Примейры «Витория Сетубал» дома сыграла вничью с «Санта-Кларой» со счетом 2:2.

В составе хозяев по мячу забили Идельберто Перейра с передачи Артура Хорхе на четвертой добавленной к первому тайму минуте и Мирко Антонуччи с передачи Эбера Бессы на 78-й минуте.

У гостей отличились Тиаго Сантана с пенальти на 38-й минуте и Крисан с передачи Карлоса Карвальо на 86-й минуте встречи.

Отметим, матч проводился без зрителей.

После 26 туров «Санта-Клара» идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в активе 34 очка. «Витория Сетубал» располагается на 11-й строчке с 30 баллами.

Следующую встречу «Санта-Клара» проведет 16 июня дома против «Портимоненсе», «Витория Сетубал» двумя днями позже на выезде сыграет с «Боавиштой».